خاص: محلل إيطالي يؤكد لصدى أن ليبيا وأوكرانيا لاعبان في القطاع الاقتصاد العالمي ..وهكذا يجب ان تتجاوز الصدمات

صرح المحلل الإيطالي والمستشار الإستراتيجي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت قائلا: إن الحرب الدائرة بين أوكرانيا و روسيا سيكون لها تأثير بالطبع على الاقتصاد والأسواق .

وأضاف لصدى الاقتصادية إن التفاعلات الاقتصادية والتجارية بين ليبيا وأوكرانيا ليست بهذا العمق ولكن لا ننسى أن ليبيا وأوكرانيا لاعبان في نفس القطاع الاقتصادي العالمي “المهم” وهو قطاع المواد الخام للطاقة، النقطة المهمة هي: إذا كان للحرب على المدى القصير الآثار السلبية التي نشهدها على أسواق الأوراق المالية الدولية وعلى أسعار جميع المواد الخام فإنها على المدى الطويل تخلق ظروفا للتعافي وكذلك الفرص .

كما أشار روفينيتي إلى أن مشكلة ليبيا مرتبطة بإستقرارها الداخلي وهو أمر أساسي من أجل تجاوز مواقف معينة والتعامل مع الصدمات والنكسات .

وتابع روفينيتي بالقول: أتفق مع هؤلاء الاقتصاديين الذين يعتقدون أن الآثار المباشرة ﻹنخفاض التجارة مع روسيا والعقوبات الاقتصادية ضد موسكو من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من المرجح أن تتفوق عليها احتمالية العواقب غير المباشرة للتأثير على التجارة وثقة المستهلك والسلع الأسواق .

كما تراجعت الأسواق المالية العالمية الرئيسية يوم الخميس لكن النتيجة كان من الممكن أن تكون أكثر تطرفاً، مما يشير إلى أنها فوجئت نسبياً بإجراءات بوتين لكنها لا تعتقد حتى الآن أنه من المحتمل حدوث صدمات أكثر حدة في السوق أقرب إلى أزمة مالية، هذا يترك الباب مفتوحاً أمام احتمال أن يكون هناك عواقب على ثروة الشركات العالمية وفقاً للمحلل.

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