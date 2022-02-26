بعد طلبها دعمًا ماليًا طارئًا.. صندوق النقد يدرس تقديم مساعدات لكييف

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالنيا غورغيفا، إن أوكرانيا تقدمت للحصول على دعم مالي طارئ، تزامنًا مع الحرب القائمة مع روسيا التي وصلت قواتها إلى مشارف العاصمة كييف.

وأوضحت غورغيفا، في بيان لها، أن الصندوق بات يدرس الخيارات المتاحة لديه لتقديم مساعدات لأوكرانيا التي تواجه ظروفًا اقتصادية ومالية صعبة، بحسب قولها، ومن بينها قيمة مالية قدرها 2,2 مليار دولار، كانت مخصصة لكييف، ومن المقرر أن تتسلمها في يونيو المقبل.

وتعتمد أوكرانيا في اقتصادها على عائدات مالية من صادرات حبوب القمح والشعير وفول الصويا، إلى جانب صادرات سلع غذائية وطبية توقفت كلها نتيجة الحرب القائمة حاليًا.

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