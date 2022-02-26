خاص.. الشحاتي: ليبيا سيكون عليها التعامل مع أسعار أعلى للغذاء خصوصاً القمح والزيوت النباتية التي تستوردها من هناك

صرح الخبير الاقتصادي “محمد الشحاتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: من الطبيعي أن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا سوف يكون لها أثر سلبي على الاقتصاد العالمي لأنها تقع في منطقة حساسة من ناحية الموارد الغذائية ومصادر الطاقة واللتان سيتأثر اسعارهما بشدة، وهذا سيدفع التضخم العالمي لأعلى نتيجة استحالة التعويض في فترة قصيرة من مناطق أو بدائل آخرى.

وأضاف بالقول: إن هذا مرتبط بطول أو قصر فترة المواجهة والتي يرجح أن تكون قصيرة نوعاً ما وفق قوله.

وتابع بالقول: أما من ناحية ليبيا سيكون عليها التعامل مع أسعار أعلى للغذاء خصوصاً القمح والزيوت النباتية التي تستوردها من هناك، كما ينبغي على السلطات وضع ترتيبات لوجستية فعالة تتعلق بالتخزين والنقل سواء محلياً أم عالمياً، ولا تركن للاعتماد على القطاع الخاص البطئ الحركة في هذه الفترة الحرجة.

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