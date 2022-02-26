اقتصاد

الوطنية للنفط تعلن استحواذها على حصة شركة “تراستا” الإماراتية في مصفاة رأس لانوف

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط استحواذها على حصة شركة “تراستا” اللیبیة الإماراتية لتكرير النفط “ليركو” المشغلة لمصفاة رأس لانوف والبالغة 50%.

وأضافت المؤسسة، في بيان صادر عنها، أن شركة “تراستا” حاولت عرقلة ممارسة حقها في شراء الحصة في دعوى تحكيمية أمام غرفة التجارة الدولية، التي انتهت بصدور حكم رافض لمحاولات الشركة الإماراتية ومؤيد لحق المؤسسة في شراء هذه الحصة.

وأعربت المؤسسة عن سرورها، بالإعلان عن استئنافها لممارسة حقھا في شراء حصة شركة “تراستا” البالغة 50% في شركة “لیركو”، وهي الشركة المشتركة المشكلة لتشغیل مصفاة رأس لانوف، وفقاً لبنود الاتفاقیة المنظمة لـ “لیركو”.

وأوضحت المؤسسة بأن شركة “تراستا” حاولت عرقلة ممارسة المؤسسة لحقھا في شراء حصتھا في الشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط “ليركو”.

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    شبكة الرائد الاعلامية

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