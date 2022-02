أكد ممثل اتحاد خبراء الغرف الأوروبية في بيروت “نبيل بو غنطوس”، إغراق السوق اللبنانية بكميات كبيرة من الدولارات الأمريكية المجمدة أرقامها التسلسلية ومصدرها ليبيا.

وأضاف “غنطوس” في بيان نقله راديو “صوت بيروت أنترناشيونال” أن تواريخ إصدار هذه الدولارات يعود إلى 2003 و2006 و2009 وصولا إلى 2013، داعيا إلى الانتباه أثناء عملية التدقيق التقليدية لأنها تمر دون أي مشكلة.

وقال “غنطوس” إن إيداع هذه الدولارات أو تبادلها في المصارف أو إدخالها في مجال التعامل المصرفي الدولي، يعرضها إلى الكشف فورا ويعرض المتعاملين بها إلى المساءلة القضائية والقانونية محليا ودوليا.

وشدد “غنطوس” على ضرورة عدم الحصول على الدولار إلا من مصادر موثوقة وتحديدا من المصارف الكبرى، مشيرا إلى تداول كميات كبيرة من الدولارات المجمدة عند الصرافين وبعض تجار العملة ولا يعلمون مصدرها وفق قوله.

المصدر: صوت بيروت أنترناشونال

The post اتحاد خبراء الغرف الأوروبية في بيروت يحذر من دولارات مجمدة مصدرها ليبيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار