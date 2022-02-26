أسعار النفط تشهد ارتفاعا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

لندن 26 فبراير 2022 (وال)- شهدت أسعار النفط بالأسواق العالمية أمس الجمعة، ارتفاعًا بنحو 2%، وذلك نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات النفطية العالمية، وذلك بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتجاوزت أسعار النفط في وقت مبكر أمس الخميس سعر خام القياس العالمى برنت حاجز 105 دولارات للبرميل مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

كما سجلت أسعار النفط 101.40 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم شهر أبريل، بالإضافة لتسجيل العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى تسليم شهر أبريل 94.66 دولارًا للبرميل. (وال)

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