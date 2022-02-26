لقاء عمل تدريبي لسيدات أعمال ليبيا حول التجارة الإلكترونية في القارة الإفريقية

طرابلس 26 فبراير 2022 (وال)- نظمت لجنة سيدات الأعمال بغرفة التجارة والصناعة والزراعة اليوم السبت بطرابلس، لقاء عمل تدريبي حول منطقة التجارة الحرة لقارة أفريقيا (كوميسا) ومنصة (سكوكو).

ويهدف اللقاء – الذي نظمت بالتعاون مع اتحاد (الكوميسا) للجمعيات الوطنية لسيدات الأعمال فرع ليبيا – إلى التعريف باللوائح والقوانين ذات العلاقة بالسوق الحرة الأفريقية، وتبني التجارة الإلكترونية، وإشراك الشركات الصغرى والمتوسطة في منصة “سوكوكو”، لمواكبة الاقتصاد الرقمي لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية، وفتح أبواب التجارة البينية الإفريقية بين الشركات الصغرى والمتوسطة في جميع أنحاء القارة.

وشارك في هذا اللقاء مسؤول قسم الاتفاقيات بوزارة الاقتصاد والتجارة عبدالله الجدي، ومدير عام اتحاد الكوميسا فرع ليبيا ابتسام بن عامر، وأكثر من 50 سيدة من سيدات ورائدات الأعمال الليبيات.

وقال مدير عام اتحاد (الكوميسا) فرع ليبيا ابتسام بن عامر – لمراسل وكالة الأنباء الليبية – إن تنظيم اللقاء جاء تنفيذاً لتوصيات مؤتمر رؤساء الدول والحكومات بالاتحاد الأفريقي خلال دورته (18) المنعقدة في أديس أبابا، بشأن وضع إطار وهيكل تنظيمي لإنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية، وسوق تجارية تسمح بحرية تنقل الأشخاص، ورؤوس الأموال والسلع والخدمات دون عوائق و عراقيل.

وأوضحت بن عامر أن منصة (سوكوكو) أطلقت في يوليو 2020، بعد ظهور جائحة كوفيد – 19 (كورونا )، وأصبحت المنصة البداية التاريخية للتداول في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وهو السوق الأول عبر الإنترنت في إفريقيا.

وأشارت إلى أن تأسيس المنصة جاء بناء على القدرات الرقمية في الدول الأفريقية الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، بهدف تمكين الشركات الصغرى والمتوسطة لكافة النساء والشباب للوصول إلى الأسواق الإقليمية والقارية والعالمية والدخول إلى عالم التجارة الإلكترونية ودعم مشاركة القطاع الخاص.(وال)

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