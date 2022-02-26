خاص.. “أبو خريص”: يفترض أن تقوم الدولة بالسيطرة على كل المطاحن التي تمتلك مخزون فهذه كميات موردة قبل الأزمة الأوكرانية الروسية

قال نقيب خبازين ليبيا “أبو خريص محمد” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه إلى غاية يوم الخميس الماضي كانت الأسعار مستقرة على سعر 210 دينار لقنطار الدقيق، واليوم السبت تحديداً الساعة العاشرة والنصف صباحاً ارتفع السعر إلى 265 وبعد ساعة زاد السعر إلى 275 ولا يمكننا تفسير هذا الأمر إلا أنه كارثة في ليبيا.

وأضاف متسائلاً: هل مثلاً الذي زاد السعر استورد القمح اليوم من أوكرانيا؟ يوجد مطحن في ليبيا ليس لديه مخزون لمدة شهر على الأقل، وهذا التصرف يعتبر استغلال فقد مر على الحرب بأوكرانيا كم يوم فقط وتعتبر لازالت مستقرة يعني هل رفع سعر القمح من أوكرانيا أو روسيا وفي خلال ساعات ووصل إلى الموانئ وانتهي من الإجراءات الجمركية وتم طحنه وتوزيعه؟؟.

نوه كذلك بالقول: يفترض الآن على الدولة أن تقوم بالسيطرة على كل المطاحن التي تمتلك مخزون فهذه كميات موردة قبل الأزمة الأوكرانية الروسية وبالتالي يفترض السيطرة عليها، الأسعار التي تأتي بعد شهر أو شهرين لكل حادث حديث أما رفع الأسعار واستغلال الحرب التي دارت قبل وقت قصير وكسب أضعاف المكسب الأساسي هذا الأمر لا يعقل.

وقال أيضاً: المحلات التي تبيع الدقيق وبحسب المعلومة التي وردتني أنهم قاموا بقفل ابوابهم بسبب رفع الأسعار، وبعض من تجار محلات الكريمية قالوا بأنه يوجد نقص بالدقيق وإن وُجد نحتاج إلى “واسطة”.

اختتم بالقول: ولمحاولة حل هذه الأزمة ومناقشتها مع المسؤولين اجتمعت اليوم مع وزير الاقتصاد وتحدثنا بالخصوص وكان رده “سنحاول حل الأمور” فبطبيعة الحال لا يملك عصا سحرية لإصلاح كل شيء في لحظة واحدة .

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