ميناء طرابلس يستقبل 24 ألف طن من حبوب الذرة

رجّحت إدارة مرفأ طرابلس وصول باخرتين تجاريتين خلال الساعات المقبلة، محملتين بحاويات وحبوب ذرة.

وأشارت البيانات الجديدة التي نشرت السبت إلى قرب وصول الباخرة “أولقا اف”، التابعة للوكيل الملاحي شركة مديتريان وعلى متنها 329 حاوية سلع بضائع متنوعة، مستوردة لصالح القطاعين العام والخاص.

ومن المنتظر وصول سفينة الحبوب “سي بريدل”، التابعة للوكيل الملاحي شركة أعالي البحار خلال ساعات، محملة بأكثر من 24 ألف طن من حبوب ذرة، وكانت قد دخلت إلى منطقة المخطاف قبل أيام الباخرة بوسبروك وعلى متنها أكثر من 32 ألف طن من السكر المكيس.

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