وزير النفط محمد عون يوضح طبيعة لقاءه مع وزير الطاقة الروسي فالدوحة

أخبارليبيا24_متابعات

قال وزير النفط والغاز محمد عون في تصريحات قد يكون للقائي بوزير الطاقة الروسي في الدوحة علاقة ببيان أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بشأن المؤسسة الوطنية للنفط.

وأضاف “لاحظت منذ تسلمي للوزارة أن الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة خاصة، يتدخلان بشكل سافر ومستفز في موضوع مؤسسة النفط لأسباب خاصة بهما”.

وأكد أن هذا التدخل أمر غير مقبول لدى وزارة النفط والغاز على الإطلاق، ويجب وضع حد نهائي لمثل هذه التصرفات والتدخلات.

ونوه أن الوزارة ستعلن غدا الأحد، الخطوات التي ستتخذ ردا على مثل هذه التدخلات

وتابع” رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ورئيس هيئة الرقابة هما من يستطيع وقف رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله. عن العمل ووقف كل الإجراءات غير القانونية والمخالفة مخالفة صريحة وواضحة للتشريعات النافذة، وحجبه 10.900 مليارات. عند شركات أجنبية لأكثر من سنة دون المطالبة بأرباحها، والتعسف وهدر أموال التنمية المستدامة، واستقوائه بالأجانب”.

في حين أكد أن ” بيان الدول الخمس له علاقة باستعادة الوزارة للإتاوات من الشركات الأجنبية التي تتجاوز 10 مليارات دينار. فقد ورد في بيانهم أنهم يقدّرون التزام المؤسسة بتحسين الشفافية المالية”.

في حين أكد إذا كانت لدى رئيس المؤسسة شفافية فكيف يحجب المليارات؟ فلو فعل ذلك أحد من مسؤولي هذه الدول الخمس لكان مكانه السجن.

وفي سياق ليس ببعيد مسؤول مكتب الإعلام بشركة البريقة للمنطقة الشرقية والوسطى عادل بن دردف. عدم وجود أي نقص في الوقود في خزانات موقع مستودع رأس المنقار.

في حين أوضح بن دردف لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، أن سبب الأزمة في انفراج تام. والسبب كان أن شركات التوزيع لم تسحب الكميات بالكامل. لافتاً أن شركة البريقة تعمل وفقاً شحنات متفق عليها مسبقاً. وحالياً لا توجد أي مشكلة.