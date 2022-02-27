مصدر لـ218: مرتبات شهر فبراير ستحال للمركزي خلال أسبوع

كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية في تصريح خاص لقناة 218، أن مرتبات شهر فبراير ستحال هذا الأسبوع لإدارة العمليات المصرفية في مصرف ليبيا المركزي، تمهيداً لتسييلها في حسابات المؤسسات العامة.

وأضاف المصدر ذاته أن آلية صرف المرتبات ستتم وفقاً للقانون بنظام “1على 12″، بالمقارنة مع ما صرفته الحكومة العام الماضي والمقدر بـنحو 86 مليار دينار، إلى حين اعتماد ميزانية هذا العام في حال حدوث تسوية سياسية في البلاد، إذ من المنتظر أن يُصوت مجلس النواب يوم الاثنين على حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا لتحل بديلاً عن حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة.

ويعمل في القطاع العام في ليبيا أكثر من مليونين و300 ألف موظف، تُمول مرتباتهم من الخزانة العامة، إذ أنفقت حكومة الوحدة على بند المرتبات العام الماضي أكثر من 33 مليار دينار.

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