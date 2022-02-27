صعود للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 27 فبراير 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 27 فبراير 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6016 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1851 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1703 دينار، والليرة التركية 0.333 دينار، والدولار الكندي 3.6196 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2266 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2528 دينار، والدينار التونسي 1.5875 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4862 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 27 فبراير 2021: