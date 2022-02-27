الحويج يبحث آليات دعم المشروعات الصغرى

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج رفقة وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، برنامج دعم وتمكين الأسر المنتجة، وتعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة في ثلاث مدن وهي طرابلس وبنغازي وسبها.

وتطرق الحويج خلال الاجتماع الذي عُقد السبت في مقر الوزارة في طرابلس، إلى آليات العمل الجديدة، حيث سيتم البحث عن مصادر دعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب إعداد برامج تدريب لأصحاب مشاريع الريادة.

واستعرضت الكيلاني آليات دعم السلع الغذائية وتخصيصها لمستحقيها خلال شهر رمضان، فيما خلص الاجتماع لتشكيل فريق بين الوزارتين سيعمل على حصر الأنشطة التجارية التي تعمل بدون تراخيص.

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