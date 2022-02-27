“الحويج” يبحث مع المدير التنفيذي بالجمعية الأمريكية الليبية للأعمال سُبل دعم وتطوير الغرف التجارية

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” عبر تقنية الفيديو، مع المدير التنفيذي بالجمعية الأمريكية الليبية للأعمال “ليديا جابس”.

تناول الاجتماع أوجه دعم الغرف التجارية وتعزيز دور القطاع الخاص ومجلس الاعمال في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب الفرص الاستثمارية وسُبل عودة الشركات الأمريكية للعمل بدولة ليبيا والمشاركة في إعادة الاعمار وتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع استثمارية بقطاعات الطاقة والزراعة والصناعة والاتصالات والمعلوماتية وإنشاء المناطق الحرة والخاصة.

كما أكد الطرفان على أهمية تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة تضم القطاع الخاص بالبلدين، وذلك بهدف تفعيل مجلس رجال الأعمال وتبادل الخبرات، وكذلك تعزيز دوره في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتطوير قطاعات الاستثمار والتجارة.

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