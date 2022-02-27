اقتصاد

وزارة العمل تدشن روزنامة التدريب لعام 2022 ببلدية الجفرة

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت وزارة العمل والتأهيل المرحلة الأولى من روزنامة التدريب 2022م ببلدية الجفرة، وذلك في إطار خطة عودة الحياة وتنمية قدرات الباحثين عن عمل لضمان دخولهم لسوق العمل المحلي.

وباشرت الوزارة تدريب عدد من الشباب من الجنسين، وعدد من ذوي الإعاقة، وذلك في مجالات صيانة الهاتف، صيانة أعطال السيارات، التكييف والتبريد، وصيانة المضخات، مشيرة إلى أنها ستمنح المتدربين تجهيزات ومعدات تمكنهم من الالتحاق بشكل فعلي في سوق العمل المحلي.

وشارك في فعاليات تدشين هذه الدورات التدريبية عميد وأعضاء المجلس البلدي الجفرة، وحكماء وأعيان المنطقة ومكتب العمل والتأهيل بالبلدية.

 

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قناة 218 الليبية

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