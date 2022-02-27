خاص.. “محمد حسن بيك” يوضح لصدى حيال آثار حرب روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد الليبي

صرح رجل الأعمال “محمد حسن بيك” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: ستكون هناك سلبيات كثيرة ستأثر على الحبوب بصفة عامة في زيادة الأسعار وكذلك على السوق العالمي ” البورصة” ونلاحظ بأن هناك إستفادة لليبيا من ناحية إرتفاع أسعار النفط ويعتبر شئ إيجابي، حيث أصبح سعر النفط يتجاوز ال100 دولار وستكون هناك زيادة للنفط والغاز وسيكون هناك طلب كبير.

وأضاف بالقول: نتمنى أن يكون هناك خطط لدولة ليبيا ولكن في ظل الإرباك العام والبحث عن المناصب الشخصية فلن يهمها المواطن وليس لديهم استراتيجية واضحة في ظل غلاء المعيشة، ولا توجد أي مراقبة من قبلهم ونحتاج إلى إنعاش للاقتصاد يكون بطريقة علمية واضحة.

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