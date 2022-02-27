مصرف الإدخار بسبها يؤكد منح 6 آلاف قرض للبناء منذ 2005

أكد مدير مصرف الادخار والاستثمار العقاري فرع سبها إمحمد الحضيري، لـ218 أن المصرف ومنذ عام 2005 منح ووافق على ستة آلاف قرض للشراء أو البناء، وذلك لتمكين المواطنين من بناء مساكن خاصة بهم، وفقا لقرارات صادرة من الجهات ذات الاختصاص.

وأوضح الحضيري أن المصرف قد أبرم عقوداً لإنشاء وتنفيذ وحدات إسكانية بالتزامن مع برنامج الإقراض خلال عامي 2005 و2006، عددها تسعة آلاف وحدة سكنية موزعة على عدد من المواقع في بلدية سبها، منها 3277 وحدة سكنية في المنشية و250 وحدة سكنية بمنطقة الزيغن، و550 وحدة سكنية في سمنو، و120 وحدة سكنية بمنطقة تمنهنت بوادي البوانيس، وموقع الحراري المعروف بعمارات مسعود الذي شيد به 288 وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن الجهة المنفذة لهذه الوحدات السكنية هي جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

وأفاد الحضيري خلال حديثه بأنه وبخصوص مبادرة رئيس الحكومة المتعلقة بمنح قروض للشباب؛ فإنه لم يرد شيء بخصوصها من الإدارة العامة للمصرف وآلية التقديم أو الضوابط المتعلقة بهذا الملف.

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