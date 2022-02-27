العراق يوقف إنتاج حقلَي نفط بقدرة نصف مليون برميل يوميا

أوقف العراق إنتاج النفط من حقلين في جنوب البلاد تقارب قدرتهما الإنتاجية سوياً نصف مليون برميل يومياً.

وستؤدي عمليات الإغلاق إلى الحدّ من قدرة ثاني أكبر عضو في “أوبك” على ضخ الخام في الوقت الذي أدى فيه الغزو الروسي لأوكرانيا وشح الإمدادات العالمية إلى ارتفاع أسعار النفط.

وتوقّف العمل في حقل “الناصرية”، الذي ينتج ما يصل إلى 80 ألف برميل يومياً بسبب الاحتجاجات التي حالت دون وصول الموظفين إلى الموقع إضافة إلى إغلاق حقل “غرب القرنة 2” الضخم في الحادي والعشرين من فبراير الجاري لأغراض الصيانة.

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