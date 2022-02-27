“اللموشي” يبحث العديد من الأمور التي تساهم في الاستثمار والنهوض بالبنية التحتية مع شركة Eris insaat التركية

اجتمع رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتشجيع والاستثمار وشؤون الخصخصة “جمال اللموشي” اليوم الأحد، مع رئيس مجلس إدارة شركة Eris insaat التركية والوفد المرافق له.

تناول الاجتماع مناقشة العديد من الأمور التي تساهم في الاستثمار والنهوض بالبنية التحتية بين البلدين، حيث قامت الشركة بتقديم العديد من العروض في مجال الاستثمار والإعمار باعتبارها شركة قابضة تحوي نحو 17 شركة ،متخصصة في مجال الإعمار والصيانة وإنشاء البنية التحتية.

وفي ختام الاجتماع رحب “اللموشي” بالعديد من المقترحات التي تخص الاستثمار والإعمار خصوصاً المشاريع التي تهتم بالإنشاء والبنية التحتية والتي تساهم في النهوض بالدولة الليبية، كما قدم العديد من الأفكار والمقترحات تخدم الطرفين.

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