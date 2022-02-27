اقتصاد

الحرب تعطل إبحار البواخر المحملة بالحبوب الأوكرانية لليبيا

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف ربان يعمل في المياه الدولية في تصريح خاص لــ218، عن تعذر إبحار 4 سفن الجمعة الماضية، من ميناء “نيكوفلاي” الأوكراني تجاه ليبيا، محملة بــ100ألف طن من الحبوب.

وأضاف المصدر ذاته بأن الحمولة موزعة على 4 بواخر حبوب، بواقع 25 ألف طن لكل باخرة، مستوردة لصالح القطاع الخاص.

كما أوضح المصدر بأن السفن كان مقرراً لها السفر إلى ليبيا عشية الجمعة، إلا أن ذلك تعذر بعد إصابة بدن السفينة “نورما كيون” الراسية في ميناء “نيكوفلاي”، والمحملة بـ40 ألف طن من القمح، والتي كانت متجهة إلى تركيا، بشظايا قصف صاروخي للطيران الروسي.

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قناة 218 الليبية

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