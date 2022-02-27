نقابة المخابز لـ218: ارتفاع سعر الدقيق في ليبيا بسبب أزمة أوكرانيا

قفزت أسعار الدقيق بشكل ملحوظ في كافة ربوع ليبيا على خلفية التوترات السياسية التي تشهدها روسيا وأوكرانيا اللتان تعتبران من أكبر مصدري القمح في العالم، حيث أقدمت عديد الأسواق في ليبيا على رفع أسعار الدقيق وسط حالة من الترقب والحذر من الدخول في أزمة خبز جديدة.

نقيب الخبازين في ليبيا بوخريص محمد حذر خلال حديثه لقناة 218 من إمكانية حدوث خلل في الأمن الغذائي بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الدقيق، إذ قفزت أسعار الدقيق بشكل عام يوم السبت من حوالي مئتين وعشرة دنانير للقنطار إلى مئتين وثمانين دينارا للقنطار، بينما وصل سعر قنطار الدقيق في المنطقة الشرقية ما بين 280 دينارا إلى 285 دينارا، ووصل سعره في المنطقة الجنوبية إلى حوالي ثلاثمائة وخمسين دينار.

بوخريص طالب خلال حديثه ل218 الحكومة والسلطات المختصة بضرورة التدخل بشكل سريع وعاجل لوضع حل لهذه الأزمة والسيطرة على جماح الأسعار وضبطها.

وتعاني ليبيا التي تمتلك هكتارات واسعة صالحة للزراعة، من شح في إنتاج المحاصيل الزراعية، وذلك بسبب إهمال الحكومات لزراعة الحبوب فضلا عن الصراعات والحروب ناهيك عن الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي التي أفسدت المحاصيل، من جانبها ذكرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في تقرير سابق لها أن إنتاج الحبوب في ليبيا خلال عام 2021 كان أقل من المتوسط.

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