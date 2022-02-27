أوبك+ تتوقع انخفاض الفائض في سوق النفط العام الجاري

كشف تقرير للجنة الفنية التابعة لأوبك+، أن التكتل عدل توقعاته للفائض في سوق النفط هذا العام، بالخفض بحوالي مائتي ألف برميل يوميا .

وتوقع أن يصل إلى 1.1 مليون برميل يوميا، على خلاف توقعات سابقة، تنبأت بها اللجنة وأشارت فيها أن المخزونات ستزيد بعشرين مليون برميل بحلول هذا الوقت.

ويجتمع وزراء الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، وعلى رأسهم روسيا في مجموعة أوبك+ يوم الثاني من مارس المقبل، للبت فيما إذا كانت المجموعة ستزيد الانتاج بمقدار أربعمائة ألف برميل يوميا في أبريل المقبل.

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