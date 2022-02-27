خاص.. “محمد الصافي”: يجب أن يدرس المصرف المركزي خفض قيمة الدولار حتى يمتص بعض من التضخم الذي سيحدث

تحدث عضو الصالون الاقتصادي “محمد الصافي” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص آثار الحرب العالمية بين روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد الليبي بشكل خاص، وأسعار السلع الأساسية، حيث قال: ستأثر هذه الحرب على الاقتصاد العالمي في ثلاث أشياء أولها زيادة في التضخم نتيجة زيادة في أسعار الطاقة وخصوصاً النفط والغاز، قد تسبب في أزمة في الغذاء نتيجة أن روسيا وأوكرانيا يشكلان 30% من إنتاج العالم، وتذبذب الأسواق المالية العالمية نتيجة العقوبات العالمية.

أما بخصوص رأيه عن إن كانت هذه الحرب لصالح ليبيا فعلاً أم لا قال: تعتمد، بكل تأكيد زيادة أسعار النفط ستزيد من دخل الدولة مما قد يساعد على تقوية الدينار نتيجة لكمية الدولار المتدفقة، ولكن، إذا ما استعملت هذه الأموال في قنوات استهلاكية وليست تنموية ستكون نقمة وليست نعمة، كذلك التضخم العالمي سينعكس آثاره في ليبيا كوننا اقتصاد مفتوح يعتمد على الاستيراد.

وعن تقييمه لأسعار النفط الحالية وبماذا ستساهم مستقبلاً، أضاف بالقول: طبعاً هذه الأسعار مرتفعة وسيسعى العالم لخفضها عن طريق السعي في زيادة العرض العالمي بطلب من منظمة الأوبك أن تزيد من إنتاجها.

كما علق “الصافي” خلال الحديث بشأن الإجراءات التي يجب أن تتخذها الدولة الليبية لتكون هذه الحرب لصالح الاقتصاد الليبي، قائلاً: يجب على الدولة الليبية أن تعزل الأموال الفائضة من هذه الزيادة في الأسعار عن باقي المصاريف الاستهلاكية وأن يدرس المصرف المركزي خفض قيمة الدولار حتى يمتص بعض من التضخم الذي سيحدث، ثلاث قطاعات يمكن للحكومة الاستثمار فيها: صحة، تعليم، وبنية تحتية، لا بد على الحكومة أن (لا) تستخدم هذه الأموال في زيادة المرتبات أبدا لأنه ستكون كارثة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية