صنع الله يستعرض استعدادات الوطنية لتموين الحقول قبل رمضان

استعرض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع رئيس لجنة إدارة الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية فتحي البنداق، النشاط العام للشركة، واستعدادها لتوفير المتطلبات التموينية للعاملين بقطاع النفط خلال شهر رمضان.

كما نوقش خلال الاجتماع، الذي عقد اليوم الأحد بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس، بعض المختنقات المالية التي تعاني منها الشركة، وتحول دون تقديمها للأعمال والخدمات التموينية بمختلف المواقع والحقول النفطية، والحلول الأنسب لحلحلتها.

وأكد صنع الله حرص المؤسسة على تقديم مستوى خدمات تموينية بمواصفات صحية، وجودة عالية لجميع العاملين بالحقول والموانئ النفطية، في حين قدم البنداق مقترحا لإخراج الشركة من وضعها المتعثر الناتج عن عدم تسييل الميزانيات اللازمة لقطاع النفط.

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