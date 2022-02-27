“فرج احطيبة” : نتطلع لفتح آفاق التعاون بين شركة الخليج العربي للنفط وبين الشركات التونسية الشقيقة في شتى المجالات

قامت شركة الخليج العربي للنفط صباح اليوم الأحد في مدينة بنغازي ، باستقبال ممثلي عن الشركات التونسية.

وتم استقبالهم من قبل “فرج احطيبة” عضو لجنة الإدارة ومدراء الإدارات والمختصين بالشركة.

وقد ألقى “احطيبة” عضو لجنة الإدارة للموارد البشرية والامداد والخدمات والنقل كلمة رحب برؤساء إدارات الشركات التونسية، وعرف أيضا بشركة الخليج العربي للنفط والتي تعتبر اكبر شركات انتاج النفط بليبيا ومقدما شروحا وافية عن الشركة وعن الحقول والمصافي والموانئ والتي تمثل ركائز الصناعة النفطية في ليبيا.

وتابع بالقول: كلنا نتطلع لفتح آفاق التعاون بين شركة الخليج العربي للنفط وبين الشركات التونسية الشقيقة في شتى المجالات .

كما أضافوا مدراء إدارت الشركات التونسية تعريف عن الدور التي يمكن أن تلعبه هذه الشركات في تقديم الخدمات والتعاون التجاري بين هذه الشركات وشركة الخليج العربي للنفط في مجال النفط والغاز والتدريب والتطوير للعناصر الليبية بالشركة .

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