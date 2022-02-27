الرقابة المصرفية بالمركزي تطالب التجارة والتنمية بتفعيل “الرقابة الداخلية”

طالب مدير إدارة الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي ببنغازي أسامة الشكري، إدارة مصرف التجارة والتنمية بضرورة تسوية معلقاتها الداخلية والخارجية.

وشدد الشكري، في الاجتماع الذي عقد الأحد بمقر المصرف في بنغازي لمناقشة الحسابات المالية الختامية عن العام 2021، على ضرورة ملاحظة مخاطر التشغيل وسلامة بنود المركز المالي للمصرف، مبينا بأن المصرف مازال في حاجة إلى تصحيح تصنيف الديون، وتقييم الضمانات وتفعيل الرقابة الداخلية.

وحذر الشكري، من التهاون في التعامل مع إدارة المخاطر، لما لها تداعيات سلبية، بهدف ضمان الحفاظ على أموال المودعين والمساهمين.

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