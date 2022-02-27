الشريف يتوقع وصول النفط إلى أسعار قياسية ويحث على استغلال الظرف اقتصاديا

كشف رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي علي الشريف عن احتمالية وصول النفط إلى 140 دولارا للبرميل الواحد بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية، مشددا على ضرورة استثمار ليبيا هذه الأموال في هذا الظرف كونه من الممكن بعد هذه الأزمة حدوث ركود في الطلب على النفط وانخفاض أسعاره مجدداً، ما يجعل البلاد في مواجهة عجز كبير في مواردها من العملة الصعبة وبالتالي عجز في الموازنة وهو ما سيؤثر على المرتبات وعلى المعيشة بشكل عام.

الشريف وفي تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية قال إن ليبيا لو كانت في وضع مستقر من المفترض أن تستفيد من هذه الأزمة وتخلق عمليات جديدة في إنتاج الغاز وتتوسع في تصدير الغاز للدول الأوروبية ومن المفترض أن تكون هذه ميزة لليبيا في حال استطاعت توقيع عقود جديدة مع شركات أجنبية لإنشاء خطوط جديدة للغاز.

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