الكبير والحبري يستأنفان اجتماعاتهما الإثنين في تونس

أفاد مصدر خاص لـ 218 بأن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري، سيستأنفان اجتماعاتهما يوم غد الإثنين في تونس.

ووفق المصدر، فإن المسؤوليْن المصرفييْن سيبحثان في اجتماعهما، أعمال اللجان الفنية المشتركة بدعوة ومشاركة من قبل شركة “ديلويت” للتدقيق المالي.

وكان مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي قد كشف قبل أيام في تصريح خاص لـ 218، عن اجتماع مرتقب بين الكبير والحبري في تونس، خلال الأسبوع المقبل، بدعوة من شركة المراجعة المالية “ديلويت”.

جدير بالذكر أن الكبير ونائبه الحبري، قد وقّعا في يناير الماضي اتفاقاً للحصول على الخدمات الاستشارية المقدمة من شركة “ديلويت”، لدعم تنفيذ خارطة وإعادة التوحيد المتفق عليها والتي سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للقطاع المصرفي المحلي.

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