“صنع الله” يبحث مع شركة “هاليبورتون” آليات الشراكة بين الجانبين للصعود بمستوى عمليات إنتاج النفط في ليبيا

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الأحد، مع مدير شركة “هاليبورتون” بمنطقة شمال أفريقيا “أحمد حلمي”.

تناول الاجتماع مناقشة سبل دعم وتعزيز آليات الشراكة بين الجانبين للصعود بمستوى عمليات إنتاج النفط في ليبيا وزيادة معدلاته من خلال عمليات الحفر وصيانة الآبار، وبرنامج بناء القدرات للعاملين في القطاع.

كما أوضح “صنع الله” بأن لدى المؤسسة خطط استراتيجية تسعى لتنفيذها وتحقيق أهدافها، القصيرة المدى للوصول لمعدلات إنتاج تبلغ حوالي المليون واربعمائة ألف برميل يومياً، والمتوسطة المدى بمعدلات تصل إلى 2.1 مليون برميل يومياً ، وأشار السيد صنع الله بأن المؤسسة في أمس الحاجة للتمويل اللازم لكي تتمكن من المضي قدماً بتنفيذ هذه الخطط الاستراتيجية، والايفاء بالتزاماتها التعاقدية وسداد الديون المتراكمة التي اثقلت كاهلها، والأهم النهوض بالاقتصاد الوطني والدفع بعجلة التنمية بالبلاد.

ومن جهة أخرى أكد مدير شركة “هاليبورتون” على أن الشركة تطمح للعودة “بقوة” للعمل في قطاع النفط الليبي، وأنها ستعمل على تقديم الحلول والاستشارات لحل كافة المختنقات التي تواجهها الصناعة النفطية الليبية، كما ستساهم في إدخال برامج التحول الرقمي التي سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير في تحسين عمليات الإنتاج وتطويرها وجودتها.

واتفق الحاضرون على عقد ورشة عمل خلال الأيام القريبة القادمة، بحضور كافة شركات القطاع لعرض كافة خدمات هاليبورتون، والتقنيات الحديثة التي تستخدمها في مختلف عملياتها، والحلول التي يمكن ان تقدمها لتجاوز المختنقات والعقبات التي تواجه العمليات النفطية في مختلف مواقع المؤسسة الوطنية للنفط.

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