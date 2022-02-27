هاليبورتون: نطمح للعودة بقوة لقطاع النفط الليبي

قال مدير شركة هاليبورتون بمنطقة شمال أفريقيا أحمد حلمي، بأن الشركة تطمح للعودة بقوة للعمل في قطاع النفط الليبي، وأنها ستعمل على تقديم الحلول والاستشارات لحل كافة المختنقات التي تواجهها صناعة النفط الليبية، كما ستساهم في إدخال برامج التحول الرقمي التي سيكون لها الأثر الإيجابي في تحسين عمليات الإنتاج وتطويرها وجودتها.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الأحد، بمقر المؤسسة بطرابلس، مع حلمي، حيث جرى بحث عدد من المواضيع المشتركة، من بينها سبل دعم وتعزيز آليات الشراكة بين الجانبين، لرفع مستوى إنتاج النفط في ليبيا، وزيادة معدلاته من خلال عمليات الحفر وصيانة الآبار، وبرنامج بناء القدرات للعاملين في القطاع.

وكشف صنع الله عن أن المؤسسة لديها خطط إستراتيجية تسعى لتنفيذها وتحقيق أهدافها، القصيرة المدى للوصول لمعدلات إنتاج تبلغ حوالي 1.4 مليون برميل يوميا، والمتوسطة المدى بمعدلات تصل إلى 2.1 مليون برميل يومياً.

وأشار عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة أبو القاسم شنقير من جانبه، إلى أنه لدى المؤسسة العديد من الحقول المعقدة، والتي يمكن لهاليبورتون أن تجري عليها دراسات، لكي تتمكن تطوير العمليات النفطية، وإدخال البرامج الحديثة التي تستخدمها كبريات شركات الطاقة على مستوى العالم، معرجا على برامج الحفر التطويري وصيانة عدد من الآبار تصل إلى حوالي 90 بئراً في حالة اعتماد الميزانيات.

واتفق الحاضرون خلال اللقاء على عقد ورشة عمل خلال الأيام المقبلة، بحضور كافة شركات القطاع، لعرض كافة خدمات هاليبورتون، والتقنيات الحديثة التي تستخدمها في مختلف عملياتها، والحلول التي يمكن أن تقدمها لتجاوز المختنقات والعقبات التي تواجه العمليات النفطية في مختلف مواقع المؤسسة الوطنية للنفط.

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