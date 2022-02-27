اتحاد خبراء الغرف الأوروبية يحذر من مخاطر الدولارات المجمدة مصدرها ليبيا

أعلن ممثل اتحاد خبراء الغرف الأوروبية في بيروت نبيل بو غنطوس اليوم الأحد اغراق السوق اللبنانية بكميات كبيرة من الدولارات الأمريكية المجمدة أرقامها التسلسلية ومصدرها ليبيا.

وأكد غنطوس في بيان نقله راديو صوت بيروت أنترناشيونال أن تواريخ إصدار هذه الدولارات يعود إلى 2003 و2006 و2009 وصولا إلى 2013 .

وشدد على عدم الحصول على الدولارات الا من مصادر موثوقة مئة بالمئة وتحديدا من المصارف الكبرى مهما بلغ سعرها لأن كميات كبيرة من الدولارات المجمدة تصول وتجول عند الصرافين وبعض تجار العملة ومن حيث لا يدرون .

وأشار إلى عدم استخدام أو التعامل بطبعة المئة دولار المسماة البيضاء، لأن القسم الأكبر من الدولارات المجمدة هي من هذه الفئة إضافة الى كميات ضخمة من فئة الخمسين دولارا .

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