خاص.. “الجبو”: لا توجد أي إجراءات تتخذها الدولة الليبية في الحرب الأوكرانية لأن فاقد الشيء لا يعطيه

صرح المستشار الاقتصادي وحيد الجبو في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية، قائلاً: تعتبر الحروب كارثة على أي اقتصاد وتكاليف الحرب باهظة جداً إضافة للخسائر البشرية وكانت ليبيا قد دخلت 3 حروب الأولى 2011 والثانية 2014 فجر ليبيا ثم حرب ضد الدواعش في سرت ثم حرب الكرامة 2019 التي سببت عجز في الميزانيات.

وفيما يخص ارتفاع الأسعار قال “الجبو”: هذا يحدث بسبب إقفال المجال الجوي والبحري للدول التي تخوض حرب مثل اوكرانيا التي تستورد منها ليبيا أكثر من 40 % من احتياجاتها من القمح، وكذلك الحال ينطبق على روسيا التي تصدر إلى ليبيا أكثر من 30 % من القمح، وعندما يتوقف الأقل يزاد الطلب فترتفع الأسعار بسبب نقص العرض من السلع وهذا ما حدث.

قال كذلك: ربما تكون هذه الحرب في صالح ليبيا في حالة واحدة وهي ارتفاع أسعار النفط بسبب النقص في العرض الأمر الذي أدى إلى وصول البرميل الخام إلى 100 دولار، وأسعار النفط الحالية ممتازة بالنسبة للدول المنتجة.

وفي سياق حديثه أضاف “الجبو” بالقول: لا توجد أي إجراءات تتخذها الدولة الليبية في الحرب الأوكرانية لأن فاقد الشيء لا يعطيه، كما أن ليبيا اقتصادها مهزوز، وانقسامها السياسي والمؤسساتي والصراع على السلطة والانتخابات، وأزمتها الاقتصادية والاجتماعية يغنيها عن أي تفكير ولديها من المشاكل ما يكفيها.

اختتم بالقول: في النهاية الحروب مهما كانت أنواعها هي مدمرة للحضارة ومن أسباب فقر الشعوب وتخلق المآسي والثار والحقد والكراهية بين المتحاربين وبالتالي المفاوضات والحوار هم الطريق إلى السلام والتعايش السلمي.

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