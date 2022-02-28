قفزة للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 28 فبراير 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 28 فبراير 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6153 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.153 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1684 دينار، والليرة التركية 0.3277 دينار، والدولار الكندي 3.6114 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2302 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2566 دينار، والدينار التونسي 1.5923 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4844 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 28 فبراير 2021: