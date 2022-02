هاليبورتون تؤكد عودتها لتقديم الحلول والاستشارات لقطاع النفط الليبي

أكد مدير شركة “هاليبورتون” شمال أفريقيا أحمد حلمي، أن الشركة تسعى للعودة للعمل في ليبيا، وستعمل على تقديم الحلول والاستشارات لحل كافة المختنقات التي تواجه الصناعة النفطية الليبية.

وأضاف “حلمي” في لقاء له مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن شركة “هاليبورتون” ستساهم في إدخال برامج التحول الرقمي التي سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير في تحسين عمليات الإنتاج وتطويرها وجودتها.

من جانبه، رحب صنع الله بالعرض الذي قدمته “هاليبورتون” بشأن تقديم الحلول والاستشارات لحل المختنقات التي يواجهها قطاع النفط، بشرط ضمان جودة العمل بأفضل التقنيات الحديثة، والعمل على بناء قدرات العاملين في القطاع.

واتفق الطرفان على عقد ورشة عمل خلال الأيام القريبة القادمة بحضور كافة شركات القطاع، لعرض خدمات “هاليبورتون” والتقنيات الحديثة التي تستخدمها في مختلف عملياتها والحلول التي يمكن أن تقدمها لتجاوز المختنقات التي تواجه العمليات النفطية.

المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط

