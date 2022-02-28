الهيئة الليبية للإغاثة تنظم دورة تدريبية في مجال “أساسيات الفوتوشوب”

بنغازي 28 فبراير 2022 (وال) _ انطلقت برعاية قسم التدريب بإدارة العمليات والبرامج بالهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، الدورة التدريبية في مجال أساسيات (الفوتوشوب)، بإشراف المدربة ( جليلة الدرسي ).

هذا وانطلقت الدورة بالتعاون مع تنسيقية مسؤولي التدريب بالقطاعات العامة، والتي تستهدف موظفي الإعلام بالقطاعات ومدته الدورة خمسة أيام .

وحضر الدورة التدريبية السيد (مروان الحاسي) مدير إدارة العمليات والبرامج بالهيئة الليبية للإغاثة، و السيد (خالد المسلاتي) مدير إدارة الموارد البشرية ببلدية بنغازي، والسيد (محمد الورشفاني) مدير التدريب والتطوير بمراقبة الصناعة _ بنغازي، والأستاذ (حمدي الشهيبي) رئيس قسم التدريب بفرع مصلحة التسجيل العقاري بنغازي.

كما شهدت الدورة التدريبية حضور عده قطاعات كمراقبة الصناعة ، التعليم بلديو بنغازي ، وزارة العدل ، شركة البريقة ، التخطيط العمراني ، كلية التقنية للهندسة الميكانيكية ، مراقبة الآثار ، إذاعة بنغازي المحلية، الشؤون الإجتماعية ، وزارة الثقافة بنغازي. (وال _ بنغازي) هـ أ / هـ ع

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