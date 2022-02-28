اقتصاد

خاص.. “الرعيض”: علاوة العائلة تساعد المواطن على مجابهة الأسعار

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة ليبيا “محمد الرعيض” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية حول آثار الحروب على الاقتصاد الليبي وارتفاع الأسعار: بكل تأكيد الحروب دائماً تأثر على الأسعار، وحرب أوكرانيا أثرت على سعر القمح وسعر الزيت، ولكن مهما كان هذا التأثير فالمواطن الليبي ليس عليه خوف وسيكون مرتاح حتى إن ارتفع سعر القمح إلى الضعف لن يكون له تأثير كبير جداً على المواطنين .

وأضاف “الرعيض” قائلاً: وجود علاوة العائلة يساعد المواطن على شراء حاجاته من الدقيق والخبز بكل أريحية، كما أنها تساعد المواطن على مجابهة الأسعار .

كما أضاف في سياق حديثه قائلاً: النفط لازال يُصدر مع وجود زيادة في أسعاره، وهذا أحد المؤشرات التي تدعوا إلى أن الأمور عادية ولا داعي للخوف وتأجيج الموضوع أكثر من اللازم .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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