ارتفاع أسعار النفط في العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 7 دولارات إلى 105 دولارات للبرميل

ارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 7 دولارات إلى 105,07 دولارات للبرميل مع افتتاح تداولات اليوم الاثنين، كما ارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة للخام الأميركي أكثر من 7 دولارات إلى 99.10 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد اختتمت تداولات الجمعة على تراجع بعد الارتفاع الصباحي؛ بسبب مخاوف من احتمال اضطراب الإمدادات الدولية بعد فرض عقوبات على روسيا المصدرة للنفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل 1.15 دولارًا أو 1,2% ليُغلق على 97,93 دولارًا للبرميل بعد صعوده إلى 101,99 دولارًا، وانخفضت تعاقدات برنت لشهر مايو 1,30 دولارًا أو 1,4% إلى 94,12 دولارًا للبرميل.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1,22 دولارًا أو 1,3% ليُغلق على 91,59 دولارًا للبرميل بعد أن سجل أعلى مستوى في الجلسة عند 95,64 دولارًا للبرميل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية