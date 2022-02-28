تعرف على ترتيب ليبيا في قائمة اكبر احتياطي للذهب عربيا

أعلن المجلس العالمي للذهب، ان اكثر من 2000 طن من الذهب بحوزة عدد من الدول العربية.

وقال المجلس في تقرير له، ان “البنوك المركزية لعشر دول عربية تمتلك أكثر من 2.180 طن من الذهب”، مبينا ان “هذه الدول مجتمعة أقل بكثير مما تمتلكه الولايات المتحدة وحدها من حيازة الذهب التي تبلغ 8.133 أطنان”.

وأضاف التقرير أن “السعودية تأتي بمقدمة الدول العربية الأكثر امتلاكا للذهب حيث بلغت حيازتها 323.1 طنا، تليها لبنان بـ 286.8 طنا، ثم الجزائر 173.6 طنا، وليبيا بـ 116.6 طنا، والعراق خامسا باحتياطيات تبلغ 96.4 طنا”.

وتابع ان “احتياطيات مصر بلغت 80.9 طنا، وجاءت الكويت 79 طنا، وجاءت قطر باحتياطيات بلغت 56.7 طنا، تليها الامارات بـ 55.2 طنا، واخيرا جاءت الاردن بـ 43.5 طنا”.