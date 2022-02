روسيا ترفع سعر الفائدة الرئيس إلى 20% .. وتأمر الشركات بيع العملات الأجنبية

رفع البنك المركزي الروسي، اليوم الاثنين، سعر الفائدة الرئيس إلى 20% من 9,5%؛ لمواجهة مخاطر انخفاض قيمة الروبل وارتفاع التضخم.

وقال البنك المركزي ووزارة المالية إن روسيا أمرت الشركات أيضًا ببيع 80 % من عائداتها من العملات الأجنبية.

وأعلن البنك المركزي عن سلسلة من الإجراءات، أمس الأحد؛ لدعم الأسواق المحلية بينما يسارع لإدارة تداعيات اتساع نطاق العقوبات الغربية الصارمة التي تم إقرارها في مطلع هذا الأسبوع، ردًا على غزو روسيا لأوكرانيا.

