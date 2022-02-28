ديوان المحاسبة يتابع آليات توحيد الجهات المالية والمصرفية

بحث رئيس ديوان المحاسبة بالبيضاء، عبدربه صالح، رفقة اللجنة العُليا لتوحيد المؤسسات الرقابية والمصرفية؛ آليات توحيد المؤسسات المالية والمصرفية في ليبيا.

وتضمن الاجتماع، الذي عُقد ببنغازي وشارك فيه نائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري، ورئيس مجلس التخطيط الوطني ورئيس هيئة الرقابة الإدارية؛ مناقشة ملخصات ووجهات نظر الأطراف المشاركة في الاجتماع، والاستماع لمتطلبات الحضور بخصوص توحيد الإدارات المالية، وذلك وفقًا للأسس والضوابط القانونية، وفقًا لما نقله المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة بالبيضاء، كما شارك في الاجتماع الفريق الاستشاري للبرنامج الإنمائي في ليبيا.

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