تغطية احتياجات الدولة الليبية من الأدوية التخصصية محور اجتماع “أبوجناح” مع اللجنة العليا ولجنة الممارسة للعطاء العام

عقد وزير الصحة المكلف «رمضان أبوجناح» اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وأعضاء اللجنة العليا ولجنة الممارسة للعطاء العام، للتباحث حول المشاكل والمعوقات التي تعترض استئناف العطاء رقم (1/19).

وقد استعرضت اللجنة العليا، ولجنة الممارسة خلال الاجتماع، المشاكل والمعوقات التي حالت دون استكمالها لمهامها، إلى جانب أنه سيغطي العطاء العام احتياجات الدولة الليبية من الأدوية التخصصية والأدوية العامةوالمستلزمات الطبية ومستلزمات ومشغلات المختبرات ومستلزمات الأشعة ومستلزمات الأسنان ومستلزمات العظام، الأمر الذي سينهي مشكلة نقص الأدوية في كل المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية العامة.

وأكد “أبو جناح”، أن وزارة الصحة ستدعم لجان العطاء العام للدولة لتتمكن من إنجاز المهام المناطة بها، في أقرب وقت، لحل مشكلة نقص بنود الإمداد الطبي وتغطية احتياجات القطاع الصحي، من خلال توفير مقر لها، ودعمها بالمنظومات الإلكترونية.

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