“الرعيض” يؤكد دعمه الكامل لكل الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا وفلسطين

قام رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة “محمد الرعيض”، رفقة عضو مجلس الإدارة بالاتحاد بمقر الاتحاد بالعاصمة طرابلس صباح أمس الأحد، باستقبال سفير دولة فلسطين في ليبيا.

وقد تم مناقشة العديد من المواضيع في هذا اللقاء ابرزها التعاون في المجال الاقتصادي والفني والثقافي، وفتح مجال لتوسيع العلاقات وتبادل الخبرات بين رجال الأعمال في ليبيا ودولة فلسطين.

وأكد “الرعيض ” لسفير دولة فلسطين، دعمه الكامل لكل الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي والفني والثقافي بين البلدين. مشتركة بين البلدين.

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