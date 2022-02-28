اقتصاد

“تشجيع الاستثمار” تواصل دراسة أوضاع الوحدات الاقتصادية المتعثرة

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحثت لجنة متابعة أوضاع الوحدات الاقتصادية المتعثرة، مقترحاً بشأن الوحدات الاقتصادية المملكة، والتي لم تستكمل تسديد أقساط التمليك في إطار دعمها لهذه الوحدات.

جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة، المُشكّلة من الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة والمعنية بدراسة الأوضاع الإدارية والفنية والمالية والقانونية للوحدات الاقتصادية المتعثرة، التي لا تتوفر بشأنها بيانات حديثة بإدارة الهيئة، اليوم الاثنين.

يُذكر أن الحكومة خصصت 11 مليون دينار من بند الطوارئ لدفع رواتب العاملين والمنتجين بالشركات المتعثرة على مستوى ليبيا، حيث سُيلت مرتبات العاملين بهذه الشركات والتي بلغ عددها 18 شركة يعمل بها 2466 عاملاً ومنتجاً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك