هيئة الاستثمار تناقش آليات الاستثمار في سوق المال الليبي

وقّع رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال اللموشي، مذكرة تعاون مع رئيس سوق المال الليبي أحمد كرود، تتعلق بالاستثمار في أسواق المال.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، فإن الاتفاقية تنص على تسهيل الإجراءات المتعلقة بطرح وإدراج الشركات العاملة المستهدفة في برنامج الخصخصة، وذلك بعد هيكلتها.

وفي وقت سابق.. اطّلعت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة رفقة رئيس مجلس إدارة شركة Eris insaat التركية، على العديد من العروض في مجال الاستثمار والإعمار التي تتبناها الشركة التركية، باعتبارها شركة قابضة تحوي على نحو 17 شركة متخصصة في مجال الإعمار والصيانة وإنشاء البنية التحتية، وذلك بغرض مدّ جسور التعاون بين الهيئة والشركة التركية.

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