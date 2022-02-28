“بجهود الخيرين”.. رأس لانوف تؤكد فض اعتصام نظمه مستخدموها

أكدت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز اليوم الاثنين، فض الاعتصام الذي نظمه مستخدمو الشركة المطالبون برفع المرتبات وتحسين الأوضاع الوظيفية.

وأوضحت الشركة في بيان، أن فض الاعتصام جاء “بجهود الخيرين”، وبعد الاستماع والجلوس مع مستخدمي الشركة المعتصمين بشكل مباشر وتوضيح كافة الاستفسارات وتبيان الغموض وجميع الحيثيات من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بكل صراحة وشفافية، وفق البيان.

يُذكر أن عدداً من مستخدمي الشركة دعوا في وقت سابق لتنفيذ قانون زيادة المرتبات للعاملين في القطاع النفطي بنحو 67%، بالإضافة لتسييل الموازنات المخصصة لدعم وتطوير القطاع وتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين.

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