هيئة الاستثمار والخصخصة تناقش كيفية الوقوف على أوضاع الوحدات الاقتصادية

قامت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة اليوم الاثنين بعقد اجتماع مع اللجنة المكلفة بدراسة الأوضاع الإدارية والفنية والمالية والقانونية للوحدات الاقتصادية الواقعة تحت إشراف الهيئة.



حيث تم خلال الاجتماع مناقشة ودراسة وإعداد مقترح للوحدات الاقتصادية الواقعة تحت إشراف الهيئة والتي كانت مستهدفة بالتمليك بالسابق ، وكذلك إعداد مقترح بشأن الوحدات الاقتصادية المملوكة والتي لم تستكمل تسديد اقساط التمليك .

وقد تمت مناقشة كيفية الوقوف المباشر على الأوضاع الإدارية والفنية والمالية والقانونية للوحدات الاقتصادية التي لاتتوفر بشأنها بيانات حديثة بإدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

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