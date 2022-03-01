تراجع للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 01 مارس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 01 مارس 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6082 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1608 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1847 دينار، والليرة التركية 0.3335 دينار، والدولار الكندي 3.6354 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2282 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2546 دينار، والدينار التونسي 1.5849 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4822 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 01 مارس 2021: