سبب ارتفاع سعر الدقيق في ليبيا بشكل ملحوظ

قفزت أسعار الدقيق بشكل ملحوظ في كافة ربوع ليبيا على خلفية التوترات السياسية التي تشهدها روسيا وأوكرانيا اللتان تعتبران من أكبر مصدري القمح في العالم، حيث أقدمت عديد الأسواق في ليبيا على رفع أسعار الدقيق وسط حالة من الترقب والحذر من الدخول في أزمة خبز جديدة.

وحذر نقيب الخبازين في ليبيا بوخريص محمد في تصريحات نشرتها قناة 218 من إمكانية حدوث خلل في الأمن الغذائي بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الدقيق، إذ قفزت أسعار الدقيق بشكل عام يوم السبت من حوالي مئتين وعشرة دنانير للقنطار إلى مئتين وثمانين دينارا للقنطار، بينما وصل سعر قنطار الدقيق في المنطقة الشرقية ما بين 280 دينارا إلى 285 دينارا، ووصل سعره في المنطقة الجنوبية إلى حوالي ثلاثمائة وخمسين دينار.

وطالب بوخريص طالب الحكومة والسلطات المختصة بضرورة التدخل بشكل سريع وعاجل لوضع حل لهذه الأزمة والسيطرة على جماح الأسعار وضبطها.