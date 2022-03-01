خاص.. مدير إدارة التسويق بالمنطقة الحرة ومسؤول التحول الرقمي بالمنطقة الحرة بمصراتة يصرح لصدى عن تفاصيل مشاركتهم في افتتاح المنتدى الأفريقي حول التحول الاقتصاد الرقمي

قامت مؤسسة المنطقة الحرة يوم الأحد الماضي بالمشاركة في افتتاح المنتدى الأفريقي حول التحول الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الحر، حيث كانت المشاركة كرعاية ماسية لهذا المنتدى.

حيث صرح مدير إدارة التسويق بالمنطقة الحرة، ومسؤول التحول الرقمي بالمنطقة الحرة بمصراتة لصحيفة صدى الاقتصادية قائلا: أن المنتدى من تنظيم مجلس التخطيط الوطني وتمت دعوتنا من خلاله.

وقد أشار إلى أن مشاركتهم كرعاية ماسية لهذا المنتدى، و هناك العديد من الجهات الأخرى المشاركة سواء المهتمة بالاقتصاد البيني بين الدول الأفريقية أو المهتمة بالتحول إلى الاقتصاد الرقمي.

كما تابع بالقول: المؤتمر لديه عدة أهداف وجلسات أبرزها أنه يتناول المشاكل في البيئة التشريعية و البيئة الاستثمارية، كذلك هناك جلسة خاصة بدور قطاع الاتصالات في التحول الرقمي، أما اليوم الثالث سيكون مخصص للعروض التقديمية كتجربة المنطقة الحرة في التحول الرقمي ودورها كأحد المؤسسات الحكومية الرائدة في هذا المجال.

وأضافَ متسائلاً: أهم سؤال يتواجد دائما هو لماذا لا تنعقد مثل هذه المحافل والمؤتمرات داخل ليبيا؟ وانعقادها في الدول المجاورة، ونتمنى في المستقبل القريب انعقادها داخل ليبيا.

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