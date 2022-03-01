أسعار النفط تقفز مع تزايد المخاوف حيال الإمدادات بفعل صراع أوكرانيا

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، حيث طغت المخاوف حيال اضطرابات الإمدادات المحتملة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات المرتبطة به، على الحديث عن سحب عالمي منسق من مخزونات الخام لتهدئة الأسواق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3,04 دولارات، بما يعادل 3,1 % إلى 101,01 دولارًا، ولامس خام القياس أعلى مستوى في سبع سنوات عند 105,79 دولارات بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل 2,56 دولارًا، أو 2,67% إلى 98,28 دولارًا.

وكانت عقود الخام الأميركي قد لامست مستوى مرتفعا عند 99,10 دولارًا للبرميل في اليوم السابق، وسجلت عند التسوية ارتفاعا بأكثر من 4%.

وتستعد وكالة الطاقة الدولية لعقد اجتماع وزاري استثنائي اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة الدور الذي يمكن أن يلعبه أعضاؤها في استقرار أسواق النفط.

وتصدر روسيا، التي تصف تحركاتها في أوكرانيا بأنها “عملية خاصة”، ما بين أربعة وخمسة ملايين برميل يوميًا من النفط الخام، وما بين مليونين وثلاثة ملايين برميل يوميًا من المنتجات المكررة.

كما ستَجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ومنتجون آخرون، من بينهم روسيا، غدًا الأربعاء، حيث من المتوقّع أن يُبقوا على زيادة تدريجية مزمعة في الإمدادات خلال أبريل.

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